MasterChef eleme adayları kimler oldu? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Birbirinden yetenekli yarışmacıların performansını sergilediği ve en iyisi olmak için mücadele gösterdiği MasterChef Türkiye yeni sezonunda tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi usta şefleri jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma 7’den 70’e büyük ilgiyle seyrediliyor. Yarışmanın 6 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. İşte MasterChef eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu ile ilgili detaylar...



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 6 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve takım yarışmacıları arasından bir takımdan 2 ismin eleme potasına gönderileceği bölümde yarışmacılar var gücüyle mücadele etti. Şeflerin yarışmacılardan istediği lezzet ise döner oldu. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan döner için yarışmacılar en iyi tarifi şeflere sunmaya çalıştı. Oyunun galibi henüz belli olmadı.

6 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?_

Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan iki isim eleme potasına gönderilecek.