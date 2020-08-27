MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 26 Ağustos MasterChef eleme adayları belli oldu!

MasterChef eleme adayları her akşam oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında belli oluyor. Yeni sezonuyla iyi bir başlangıç yapan MasterChef Türkiye haftanın 7 günü Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Mehmet, Somer ve Danilo Şef jüriliğinde yayınlanan yarışmada bu yıl birbirinden iddialı isimler mücadele ediyor. Yarışmanın son bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün sonunda ise MasterChef eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış ve mavi takım yarışmacıları arasından iki isim eleme potasına gönderilmişti. İkinci dokunulmazlık oyununda yeniden karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kozlarını paylaştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunun galibi yine kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım üst üste iki dokunulmazlık oyunu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Şef bu oyunda yarışmacılardan Tütsülü Rozbeef yapmalarını istedi. Bireysel dokunulmaz oyunda finale Ebru, Uğur ve Duygu kaldı. İlk elenen isim Uğur oldu. Finale kalan Ebru ve Duygu arasından en başarılı tabağı yapan isim Duygu oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazandığı için eleme mavi takımdan oldu. Mavi takım yarışmacılarından Emir ve Ayyüce potaya giden ilk isimler oldu. Haftanın diğer eleme adaylarından ilki ise bireysel dokunulmazlığı alan Duygu tarafından belirlendi. Duygu eleme potasına Uğur'u yolladı. Daha sonra mavi takım yarışmacıları ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylamaya gitti. Oylama sonucu en çok oyu alan isim Gülşah oldu. Böylece MasterChef Eleme potasında Emir, Ayyüce, Uğur ve Gülşah mücadele edecekler.