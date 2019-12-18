MasterChef eleme adayları kimler? 17 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları kimler? sorusu yarışmayı yakından takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Tv8’in sevilen yarışma programı MasterChef yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanması için yarışmacıların yakınları stüdyoya geldi. Eğlenceli ve renkli anların yaşandığı programda ödül oyununu kazanan takım 10 bin TL’nin sahibi oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme potasına kim gitti? İşte cevabı…

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 17 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde eğlence dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacıların yakınları stüdyoya geldi ve birlikte yemek yaptılar. Batuhan’ın annesi Latife Hanım, Güzide’nin ablası Tuğba Hanım, Cemre anneannesi Rahime Hanım, Alican’ın kuzeni Cahit Bey ve Ekin’in kız kardeşi Nezihe Hanım mücadele ettiler. Batuhan ve annesi Etli Yaprak Sarması, Güzide ve kız kardeşi Kabaklı Yoğurtlu Dolma, Cemre ve anneannesi Kazan Kebabı, Alican ve Kuzeni Şinitzel, Ekin ve kardeşi Patlıcan ve Biber Kuru Dolması yaptılar. Şefler ise bu yemeklerin yanında Su Böreği yapmalarını istediler. Renkli dakikaların yaşandığı bölümde ödül oyununu Batuhan ve annesi Latife Hanım kazandı ve 10 bin TL’nin sahibi oldular.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'de haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu. Haftanın ilk eleme adayı Alican olmuştu. Şu anda potada olan iki isim Batuhan ve Alican.