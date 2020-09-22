MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! 22 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme potasındaki yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile netlik kazanıyor. Televizyon ekranlarının başarılı yarışması MasterChef Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüriliğinde yayınlanan program 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan oyunda kıyasıya mücadele yaşandı. Şefler yarışmacılardan Salaş balıkçı menüsü yapmalarını istediler. Menüde Kırlangıç Çorbası, Levrek Marin, İstavrit Tava, Uskumru Pilaki, Fırında Helva vardı. Yarışmacılar bu zorlu menüyü hazırlamak için ter döktü. Şefler tadımı yaptıktan sonra kazanan takımı açıkladı. Dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Menüde tavuklu risotto vardı. Yarışmacılar eleme potasına gitmemek için en iyi tabağı yapmaya çalıştı. Kazanan henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

MasterChef’te haftanın ilk eleme henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ve daha sonra iki isim eleme potasına gönderilecek.