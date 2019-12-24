MasterChef Ekin'in gafı sosyal medyayı salladı! Mehmet şeften yanıt gecikmedi

Güzide, Alican ve Cemre'den daha az puan alarak eleme potasına giden ilk isim olan Ekin'in, günün ikinci yemeğinin sunumu sırasında yaptığı gaf şaşkınlık yarattı. Ana ürünün havyar olduğu, 'Venedik' ismini verdiği bir yemek yapan Ekin, tadım öncesi "Yemeğim hassas" diyerek, şeflerden ilk sırayı kendisine vermelerini istedi.

'YOK HAYATIM' GAFI KAHKAHAYA BOĞDU

Somer şef, yemeği kastederek kısık sesle "Hassas ürün. Biraz yavaş konuşalım. Uyuyor mu?" sorusuna yöneltti. Somer şefin sorusuna heyecanlanarak "Yok hayatım" diyen Ekin, stüdyoda bulunan herkesi güldürdü. Mehmet Yalçınkaya, "Somer şefe diyorum ki; bu çocuklara bu kadar şefkatli olma. Bugün 'hayatım' diyen yarın başka bir şey der" esprisi de kahkahaya boğdu.

Son 4'e kalan arkadaşlarına destek olmak için stüdyoda olan eski yarışmacılarsan Suna Aydın ise, "Şef çok değişmişsiniz. Bize hiç öyle değildiniz" yorumunda bulundu.