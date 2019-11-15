Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!
MasterChef yarışmasındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ekin Eylem Ulaş, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kuzeni çıktı.
Gerçek, Ekin'in İclal Aydın'la birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Masterchef Ekin, paylaştığı fotoğrafa "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" mesajını yazdı. Durumdan haber olmayan sosyal medya kullanıcıları bu gerçek karşısında şaşkınlık yaşadı.
ELEMEDEN BİRİNCİ ÇIKTI
Öte yandan Ekin, dün akşam Masterchef Türkiye'de yayınlanan eleme oyununda 4 yarışmacı arasında yer aldı. Mustafa'nın elendiği oyunu Ekin birinci olarak tamamladı.