Masterchef Ekin, o ünlü oyuncunun kuzeni çıktı!

Gerçek, Ekin'in İclal Aydın'la birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Masterchef Ekin, paylaştığı fotoğrafa "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" mesajını yazdı. Durumdan haber olmayan sosyal medya kullanıcıları bu gerçek karşısında şaşkınlık yaşadı.

ELEMEDEN BİRİNCİ ÇIKTI

Öte yandan Ekin, dün akşam Masterchef Türkiye'de yayınlanan eleme oyununda 4 yarışmacı arasında yer aldı. Mustafa'nın elendiği oyunu Ekin birinci olarak tamamladı.