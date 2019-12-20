MasterChef Ekin kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ekin Eylem Ulaş nereli?

MasterChef Ekin kimdir, kaç yaşında? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. TV8 ekranlarının sıkı takip edilen yaroşması Masterchef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu oynanacak ve bir kişi yarışmaya veda edecek. Eleme adayları Alican, Ekin ve Batuhan oldu. Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın ile kuzen olduğunu duyuran MasterChef Ekin kimdir? merak ediliyor. İşte MasterChef Ekin Ulaş'ın hayatı..

MASTERCHEF EKİN ULAŞ KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

Ekin Ulaş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yazar ve oyuncu İclal Aydın ile beraber fotoğrafını paylaştı. Ulaş paylaşımında "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" ifadesini kullandı.