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  3. MasterChef Duygu'nun sıfır makyaj pozu şoke etti!
03 Eylül 2020 Perşembe 09:48 | Son Güncelleme:

MasterChef Duygu'nun sıfır makyaj pozu şoke etti!

MasterChef Duygu'nun sıfır makyaj pozu şoke etti!

Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye 2020 kadrosunda yer alan MasterChef Duygu'nun sıfır makyaj pozu şoke etti. Masterchef'in 'tek tabancayım' diyen ismi Duygu Acarsoy 35 yaşında. Ankara Üniversitesi mezunu olan Duygu özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor.

MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Duygu Acarsoy'un özel hayatı merak ediliyor. MasterChef Duygu'nun sıfır makyaj paylaşımı görenleri şoke etti. 35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. İşte MasterChef Duygu'nun şaşırtan paylaşımı.. 

SIFIR MAKYAJ POZUYLA MASTERCHEF DUYGU

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.

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