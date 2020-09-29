MasterChef Duygu'dan acı itiraf: Aldatıldım ve şiddet gördüm

MasterChef Duygu eski sevgilisi ile yaşadıklarını anlattı. MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde Duygu’nun gözlerindeki kırmızılık ve moral bozukluğu Mehmet Şef’in ve izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.



Mehmet Şef: “Duygu’nun bayağı morali bozuk. Her pazartesi karşımda gülümseyen Duygu gözler kızarmış bir yere doğru bakıyor. Hayır olsun inşallah” sözleriyle Duygu’nun problemini sordu.

Duygu Mehmet Şef’e yaptığı açıklamasında: “Benim bir ilişkim vardı. Hatta evliliğe doğru giden bir ilişkiydi ama bugün aldatıldığımı aldattığı kızın beni aramasıyla öğrendim. Uğur’a buradan teşekkür ediyorum. Yüzüne en azından evlenmeden gösterdi. Kırgınlığım ve kızgınlığım aslında kendime. Çünkü ben çok uzun zaman sonra birine inandım ve güvendim. Çünkü çok kötü bir deneyimim vardı. Onda da böyle bir şey tecrübe etmiştim” dedi.

Duygu: “Sadece kendime kızdığım ve kırgınlığım olduğu için ağladım. Beni aldatmış olması, aldatılmış olmam çok umurumda değil ama.”

NİŞANLIN SENİ ALDATIYOR HABERİN OLSUN

Duygu gerçeği sevgilisinin onu aldattığı kişiden öğrendiğini açıkladı. Duygu: 'İhaneti itiraf etti, hata yaptım dedi. Aldatıldığıma çok üzülmedim, özgüvenimin boşa çıkmasına üzüldüm. Bu ciddi ağır bir süreç.' cümleleriyle açıkladı.

'EVLİLİĞİMİN İLK GÜNÜ DAYAK YEDİM'

Yarışmada daha önce yaşadığı olayları da anlatan Duygu bir kere evlilik yaşadığını belirtti. Duygu evliliğinde yaşadığı sorunları, 'Ailemin onayı olmayan bir evlilikti. Evliliğimin ilk günü dayak yemeye başladım, uzun süre şiddet gördüm. Ben ayrıldıktan sonra en yakın arkadaşımla evlendi. Seni seviyorum diyen kimseye inanmayın.' cümleleriyle anlattı.