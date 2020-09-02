MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

MasterChef Duygu bu yılın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın ana kadrosuna girmeyi başaran MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış, İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmıştır. İşte MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy ile ilgili bilgiler...



MASTERCHEF DUYGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy aslen Muğlalıdır. MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya’da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalışmış; eğitmen olarak görev almıştır.

Duygu Acarsoy özellikle de ekşi maya ekmekler üzerine çalışmış, Ankara’da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Aynı zamanda AHEP Üniversite’sinde eğitmen şef olarak görevini sürdürmektedir.

Yarışmacının mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırması olmuş. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

MASTERCHEF DUYGU BOYU KAÇ?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy 1.60'm uzunluğundadır.