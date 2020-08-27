Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3382
  • 8,6726
  • 458.243
  • 1108.29
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef Duygu kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy kimdir, aslen nereli?
27 Ağustos 2020 Perşembe 13:49 | Son Güncelleme:

MasterChef Duygu kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy kimdir, aslen nereli?

MasterChef Duygu kaç yaşında" MasterChef 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy kimdir, aslen nereli"

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında Duygu Acarsoy da yer alıyor. Özellikle diğer yarışmacılarla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen MasterChef Duygu Anakara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. Duygu Acarsoy özel bir üniversitede şef olarak çalışıyor.

MasterChef Duygu bu sezonun dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Duygu Acarsoy geçtiğimiz hafta Furkan, Sedat ve son olarak da Ayyüce ile tartışma yaşamıştı. Başarılı yarışmacı özel olarak dondurma ve sorbe eğitimleri aldığını söylemişti. Ayrıca profesyonel pasta ve ekmekçilik dersleri de almış.

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırması olmuş. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

Rusya ABD'yi suçladı: Devriyeyi engellemeye çalıştılar
Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Tüm Türkiye'yi saracak: Çöl sıcakları geliyor
Motosikletli magandaların drift terörü

Motosikletli magandaların drift terörü

İki ayda 2 bin kilometre kürek çekerek Dalyan'a ulaştı

İki ayda 2 bin kilometre kürek çekerek Dalyan'a ulaştı

Emniyete yeni birim: Doğa ve hayvan polisi göreve başladı

Emniyete yeni birim: Doğa ve hayvan polisi göreve başladı

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınla

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!