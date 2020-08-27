MasterChef Duygu kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Duygu Acarsoy kimdir, aslen nereli?

MasterChef Duygu bu sezonun dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Duygu Acarsoy geçtiğimiz hafta Furkan, Sedat ve son olarak da Ayyüce ile tartışma yaşamıştı. Başarılı yarışmacı özel olarak dondurma ve sorbe eğitimleri aldığını söylemişti. Ayrıca profesyonel pasta ve ekmekçilik dersleri de almış.

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırması olmuş. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.