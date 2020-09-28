MasterChef dün akşam kim elendi? 27 Eylül Pazar MasterChef elenen isim belli oldu!

MasterChef'in 27 Eylül tarihli bölümünde haftanın elenen ismi belli oldu. Heyecanın eksik olmadığı eleme gecesinde bir kişi yarışmaya veda etti. Potada olan Özgül, Esra, Ayyüce, Barbaros, Eray ve Celal iki aşamalı şekilde değerlendirildiler. MasterChef elenen isim şefler tarafından en az beğenilen tabak olmuş oldu.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef'te dün akşam eleme gecesi yaşandı. Haftanın son gününde bir kişi yarışmadan ayrıldı.

Eleme potasında olan 6 isim Özgül, Celal, Barbaros, Eray, Ayyüce ve Esra kıyasıya rekabet ettiler. İki aşamalı şekilde gerçekleşen elemenin ilk aşamasında bıldırcın yemeği yapıldı.

Barbaros, Celal ve Esra'nın tabağı daha az beğenildiği için 3 yarışmacı yeniden yarıştılar.

Elemenin ikinci aşamasında bu kez yarışmacılar şef tabağı hazırlamaya çalıştılar. Mehmet şefin tatlı tarifini birebir yapmak isteyen yarışmacılar için oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı.

Gecenin sonunda Celal'in tabağı en az beğenilen tabak oldu ve yarışmaya veda eden isim bu hata böylelikle Celal oldu.