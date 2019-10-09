MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Tv8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşatıyor. 8 Ekim Salı günü yayınlanan 26. bölümünde dokunulmazlık mücadelesi verildi. İspanya mutfağından çeşitli yemekler yapan yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptılar. Haberimiz içerisinden MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan isme ve eleme adaylarına ulaşabilirsiniz

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için birbirleri arasında yarıştı. Suna, Eda ve Ekin dokunulmazlık oyununda son 3’e kaldı. Dokunulmazlık oyununu Eda kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Eda kazandığı için ilk eleme adayını da Eda belirledi. Eda, Açelyayı potaya gönderdi ve ilk eleme adayı Açelya seçildi. 2. eleme adayı ise F.Batuhan oldu. Açelya ve Batuhan eleme potasına girdi.