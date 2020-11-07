MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu, potada kimler var?

7’den 70’e herkesin severek takip ettiği MasterChef eleme adayları haftanın son dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarının mücadeleci yarışması MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 7 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümü Hadımköy Çikolata Fabrikası’nda çekildi. Ekran başındakilerin de dikkatini çeken fabrikada birbirinden lezzetli tarifler yapıldı. 7 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çekimleri Hadımköy Çikolata Fabrikası’nda gerçekleştirilen MasterChef dokunulmazlık oyunu izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Haftanın son eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununda kırmızı takım ve mavi takım kozlarını paylaştı. Menüde Beyoğlu Çikolatası, Truffle Çikolata, Çikolata Mousse, Islak Kek ve Petit Four vardı. Yarışmacılar bu tatlı menüyü yetiştirmek için en iyi performansı gösterdi. Dokunulmazlığın galibi henüz açıklanmadı.

7 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacılarından bir isim eleme potasına gönderilecek.