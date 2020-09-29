MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir sezonla izleyenleri ekran başına kilitliyor. MasterChef’in 29 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde oynanan oyunda kırmızı takım ve takım yarışmacıları kozlarını paylaştı. Çekişme dolu dakikaların yaşandığı oyunun kazanan belli oldu. MasterChef eleme adayları kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Çekişmenin her geçen gün daha fazla arttığı MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. 29 Eylül Salı akşamı kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunu farklı bir formatla gerçekleşti. 16 yarışmacıdan oluşan kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları 1’d 1 düello mücadelesine çıktı ve toplamda 8 yemek yapıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunun sonunda şefler tadımı yaptı ve kararlarını açıkladı. MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.