MasterChef eleme adayları belli oldu! 25 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayları oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu. Mutfak severlerin ve 7’den 70’e herkesin yakından takip ettiği MasterChef Türkiye birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Dün oynanan kaptanlık oyununu Uğur kazanmış ve mavi takımın kaptanı Uğur, kırmızı takımın kaptanı ise Özgül olmuştu. Yarışmanın 25 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümde iki takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tv8’in vazgeçilmez yarışması MasterChef Türkiye haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda çekişme dolu dakikalar yaşandı. Menüde Çin mutfağından çeşitli lezzetler yer alıyordu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda yarışmacılar en iyi performansı göstermeye çalıştı. Günün sonunda ise kazanan taraf kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kırmızı takımın kazanması üzerine mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Menüde Danilo Şef'in hazıraldığı Karides Kağıt tarifi verdi. Yarışmacılar Danilo Şef'in tabağına en yakın tabağı yapmak için mücadele ettiler. Finale Berk ve Gülşah'ın tabakları kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazananı Gülşah oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için ilk eleme adayı mavi takım yarışmacılarından oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Gülşah mavi takım yarışmacılar arasından Emir'in ismini söyledi ve böylece haftanın ilk eleme adayı Emir oldu. Daha sonra ikinci eleme adayını belirlemek üzere mavi takım yarışmacıları oylamaya gitti. Oylama sonucu Ebru ve Ayyüce eşit oy aldığı için sonucu yine Gülşah belirledi. Gülşah Ayyüce'nin ismini söyledi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.

DÜN NE OLMUŞTU?

MasterChef’te kaptanlık oyununu Uğur kazandığı için mavi takımın kaptanı Uğur oldu ve kırmızı takım kaptanlığına Özgül'ü seçti. Daha sonra Uğur ve Özgül sırayla bir isim söyledi ve böylece kırmızı ve mavi takım oyuncuları belli oldu.

Mavi takım: Kaptan Uğur, Eray, Gülşah, Emir, Berk, Ebru, Ayyüce ve Duygu

Kırmızı takım: Kaptan Özgül, Tanya, Sefa, Esra, Serhat, Celal, Barbaros ve Furkan