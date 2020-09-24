MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Eylül MasterChef eleme adayları kimler?

Tv8’in sevilen yarışması MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı takım ve mavi takım birbirleriyle yarıştı. Eleme adaylarının belirleneceği dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kırmızı ve beyaz renkli yemekler yapmasını istediler. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? 24 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 24 Eylül Perşembe akşamki bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda şefler bir takıma kırmızı renkli diğer takım ise beyaz renkli besinler vererek yapacakları bir menü verdiler. Dokunulmazlık oyunun galibi kaptanlığı Uğur’un üstlendiği mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybettiği için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanıyor. Dokunulmazlık oyunun galibi henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Adaylar bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.