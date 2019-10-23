MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef Türkiye 34. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. 22 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu da yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Somer Şef yarışmacılardan tezgahlarını yer değiştirmesini istedi ve herkes ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunu için Mehmet Şef tarafından yapılan yemeği yaptılar. İşte 22 Ekim MasterChef’te yaşananlar ve ilk eleme adayı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 34. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için makarna ve deniz ürünleri yaptılar. Yarışmanın 10. dakikasında tezgahların değişmesi ise planları altüst etti. Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım arasında oynandı. Mustafa, Eda ve Batuhan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı 3 tabak olarak seçildi. Sona Mustafa ve Batuhan kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Mustafa kazandı.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için eleme adayı kırmızı takımdan oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa ilk eleme adayı olarak F.Batuhan’ı gösterdi. Haftanın ilk eleme adayı F.Batuhan oldu.