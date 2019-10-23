Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8025
  • 6,473
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı" 22 Ekim MasterChef ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışma programı mutfağa ilgili olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. MasterChef 22 Ekim Salı günü yayınlanan 34. bölümde ilk eleme adayı da belli oldu. Dokunulmazlık oyununda ilginç anlar yaşandı. Somer Şef yarışmacılara tezgahlarını değiştirmelerini istedi ve herkes şoke oldu! Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte cevabı…

MasterChef Türkiye 34. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. 22 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu da yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Somer Şef yarışmacılardan tezgahlarını yer değiştirmesini istedi ve herkes ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunu için Mehmet Şef tarafından yapılan yemeği yaptılar. İşte 22 Ekim MasterChef’te yaşananlar ve ilk eleme adayı

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 34. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için makarna ve deniz ürünleri yaptılar. Yarışmanın 10. dakikasında tezgahların değişmesi ise planları altüst etti. Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım arasında oynandı. Mustafa, Eda ve Batuhan bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı 3 tabak olarak seçildi. Sona Mustafa ve Batuhan kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu Mustafa kazandı.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için eleme adayı kırmızı takımdan oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa ilk eleme adayı olarak F.Batuhan’ı gösterdi. Haftanın ilk eleme adayı F.Batuhan oldu.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Çukur dizisine RTÜK'ten ceza
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Antalya´nın Manavgat ilçesinde yer alan Manavgat Çayı, dik yamaçlı kanyonlar arasından geçerek şe

Göz Alıcı Renk Armonisi: Manavgat Şelalesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

1 tonluk tespih Guinness yolunda