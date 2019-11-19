MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Tv8’in sevilen yarışma programı MasterChef’te dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayları açıklandı. Somer, Mehmet ve Danilo Şef’in sunumunda ve jüriliğinde gerçekleşen MasterChef Türkiye yarışma programının 19 Kasım Salı günü yayınlanan bölümünde yine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşandı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan sokak lezzetlerini yapmaları istendi. Ankara’da bir AVM’de çekilen bölümde yarışmacılar arasında kıran kırana mücadele yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları belli oldu mu? İşte cevabı…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 50. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele ettiler. Yarışmanın çekimleri Ankara’da bir AVM’de gerçekleşti. Vatandaşlar yarışmacılara ve şeflere yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulundular. Yarışmacılar karşılaştıkları kalabalık sonrası şaşkınlıklarını gizleyemediler. Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan sokak lezzetleri yapmalarını istediler. Yarışmacılar Tantuni, Goralı, Mini Burger ve Çıkolata Soslu Meyveli Krep gibi yemekleri yaptılar. Tadımı AVM’de bulunan izleyiciler yaptı. Daha sonra ise stüdyoda oy sandığı açıldı ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. MasterChef’te bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te eleme adayları henüz belli olmadı.