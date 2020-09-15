MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?

Tv8’in vazgeçilmez yarışma programı MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile 15 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüriliğinde yayınlanan ve 7’den 70’e herkesin takip ettiği MasterChef’te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kozlarını paylaştı. 15 Eylül MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları açıklandı mı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Eylül Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Önceki bölümde oynanan düelloyu Furkan kazandığı için mavi takım 5 dakika avantajlı olarak mücadele etti. Menüde sokak lezzetleri vardı. Stüdyonun dumanla kaplandığı ve birbirinden lezzetli yemeklerin pişirildiği dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.

15 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan 2 isim eleme potasına gönderilecek.