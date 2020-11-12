MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme adayı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Tv8’in uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi kozlarını paylaştı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği oyunda yarışmacılar şefleri etkilemek için en iyi tabağı yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu, potaya kim gitti?



12 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 12 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün menüsünde soğuk başlangıç olarak Enginar, ara sıcak Börek, Ana yemek Bonfile ve Palamut, tatlı olarak ise Ayva ana madde olarak yarışmacılara verildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda yarışmacılar üst düzey performans sergiledi. Oyunun galibi henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrası bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ve daha sonra bir isim potaya gönderilecek.