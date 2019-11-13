MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme adayları merak ediliyor. MasterChef Türkiye’nin 12 Kasım Salı günü yayınlanan 46. bölümünde kırmızı takım ve mavi takım arasında eleme oyunu oynandı. Tuzla’nın Orhanlı İlkokulu ve Ortaokulu’na konuk olan yarışmacılar öğrenci menüsü hazırladılar. Minik öğrenciler yarışmacıların yaptıkları yemekleri yediler ve oylama yaptılar. Günün sonunda ise bir takım dokunulmazlığı kazandı. Peki, 12 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte cevabı…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 46. bölümünde dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Tuzla’nın Orhanlı İlkokulu ve Ortaokulu’na konuk olan yarışmacılar minik öğrencilere yemek hazırladılar. Menüde öğrenci menüsü vardı. Öğrencilere çorba, köfte pilav ve sebze yemeği hazırladılar. Daha sonra tadım yapan öğrenciler oylama yaptı. Sandığa oylarını atan öğrencilerin oyları stüdyoda şefler tarafından açıldı. Günün sonunda kırmızı takım 11 puan mavi takım ise 9 puan aldı. Böylece dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu mavi takım arasında oynandı. Yarışmacılardan Cemre, Rıfat ve Suna en iyi 3 tabağı yapan isim oldu. İlk olarak Cemre yerine gönderildi ve sona Suna ve Rıfat kaldı. Mehmet Şef en lezzetli tabağın Rıfat olduğunu söyledi ve Rıfat bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.

12 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Rıfat kazandığı için haftanın ilk eleme adayını Rıfat belirledi. Rıfat haftanın ilk eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini söyledi. Daha sonra oylama yapıldı ve ikinci eleme adayı Alican oldu. Böylece haftanın ilk eleme adayları Alican ve Mustafa oldu.