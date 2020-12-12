MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Aralık MasterChef 2. eleme adayı kim oldu?
Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef'te finale adım adım yaklaşılıyor. Son 6 yarışmacının mücadele ettiği programın 12 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta yapılan dış çekimler bu hafta Konya Zazadin Han'da gerçekleştirildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kendilerinden istenilen menüyü eksiksiz yapmak için ter döktü. Peki, MasterChef eleme potasına kim gitti? 12 Aralık MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
MasterChef’te haftanın 2. eleme adayı belli oluyor! Tv8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile sevenleriyle buluştu. Arık yarışmanın sonuna doğru yaklaşılması nedeniyle heyecan da her geçen bölüm biraz daha artmaya başladı. Çekimleri Konya Zazadin Han’da gerçekleştirilen oyunda şefler Konya yöresinden yemekler yapılmasını istendi. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin 12 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde eleme oyunundan önceki 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın çekimleri Konya Selçuklu yapılarından biri olan Zazadin Han'da çekildi. Konya’ya özel menülerin yapıldığı oyunda yine birbirinden değerli misafirler konuk edildi. Dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı.
MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef’in bu akşamki eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı dokunulmazlık oyunun ardından açıklanacak.