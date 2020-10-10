MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Tv8 ekranlarının mücadelesi yarışması MasterChef’te 10 Ekim Cumartesi günü haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Adana'nın Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta çekilen bölümde kırmızı ve mavi takım kozlarını paylaştı. Peki, 10 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 10 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takımın mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın dokunulmazlık oyunu Adana'nın Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta çekildi. Adana Valisi ve Adana Belediye Başkanı yarışmacıları ve şefleri ziyarete geldi ve yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

10 DAKİKA MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyunu eleme oyunundan sonra belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki isim potaya gidecek.