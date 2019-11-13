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  3. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef eleme potasına kimler gitti?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef eleme potasına kimler gitti?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı" 13 Kasım MasterChef eleme potasına kimler gitti"

MasterChef eleme potasına kimler gitti? sorusu arama motorunda yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmanın 13 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 47. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha sonra ise haftanın eleme adayları için oylama yapıldı. Peki, 13 Kasım MasterChef eleme potasına kimler gitti? İşte cevabı…

MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci eleme adayları merak ediliyor. Yarışmayı sevenler  ‘MasterChef eleme potasına kimler gitti?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Tv8’in sevilen yarışma programı büyük ilgi görüyor ve yakından takip ediliyor. 13 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha sonra ise haftanın ikinci eleme adayları için oylama yapıldı. Haberimiz içerisinden 13 Kasım MasterChef’te yaşananlara ve dokunulmazlık oyununu kazanan isme ulaşabilirsiniz

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

MasterChef Türkiye’nin 13 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 47. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan ikişer kişinin dışarda olacağını söyledi. Şefler yarışmacılardan Türk Tatlılar yapmalarını istediler. Menüde Revani, Fındıklı Şekerpare, Tulumba Tatlısı, Fıstıklı Kadayıf, Cevizli Ev Baklavası vardı. Daha sonra dışarı çıkan yarışmacılar gözleri bağlı bir şekilde stüdyoya getirilerek tadım yaptırıldı. Kör tadım yapan yarışmacılar yedikleri tatlılar için puanlama yaptılar. Dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. 

 


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