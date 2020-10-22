MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Ekim MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef eleme adayları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Tv8 ekranlarınım uzun soluklu yarışması MasterChef 7’den 70’e herkese hitap etmeyi başarıyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların mücadele ettiği programın jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstleniyor. Her hafta bir ismin yarışmaya veda ettiği programda yarışmacılar en iyi şef olmak için performans sergiliyor. Peki, MasterChef takım ve bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. 22 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümde kırmızı takım ve mavi takım kozlarını paylaştı. Dokunulmazlık oyununun galibi henüz belli olmadı.

22 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşecek.