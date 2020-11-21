MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme adayları oynanan dokunulmazlık oyunları ile yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Tv8 ekranlarının mücadelesi bol yarışma programı MasterChef Türkiye birbirinden yetenekli yarışmacılarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın bir günü yapılan dış çekimlerde bu haftaki adres Bursa oldu. Yarışmacılar Bursa’nın eşsiz güzelliğinde birbirinden lezzetli yemekler pişirdi ve misafirlere ikram etti. Peki, 21 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 21 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü Türkiye’nin sevilen şehirlerinden Bursa’da çekildi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Bursa mutfağına özel olarak Muradiye Çorbası, Baklalı Zeytinyağlı Enginar, Pideli Köfte, Kestaneli Pilav ve Süt Helvası yapılması istendi. Kırmızı takım ve mavi takım arasındaki kıyasıya mücadelede konuklar yarışmacıların yaptığı yemeklerin tadımını yaptı. Dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşamın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına giden isim belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.