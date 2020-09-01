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  3. MasterChef dokunulmazlık oyunun hangi takım kazandı? 1 Eylül MasterChef eleme adayları kimler?
01 Eylül 2020 Salı 22:13 | Son Güncelleme:

MasterChef dokunulmazlık oyunun hangi takım kazandı? 1 Eylül MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef dokunulmazlık oyunun hangi takım kazandı" 1 Eylül MasterChef eleme adayları kimler"

Ekranların vazgeçilmez yarışma programı MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 1 Eylül Salı akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Şefler yarışmacılardan meksika mutfağından çeşitli lezzetler yapmalarını istediler. Peki, 1 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayları bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunları ile belli oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef bu yıl yine birbirinden iddialı isimlere ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunu 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümde oynandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yeni bir haftaya başlanan MasterChef Türkiye’de haftanın takımlarının belirlenmesi üzerine kırmızı ve mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Meksika mutfağında özel lezzetler pişirmesini istedi. Menüde Tortillo Çorbası, Karidesli ve Sucuklu Taco, Guacamole, Tamale, Encilada, Börülceli Mole ve Arroz Con Leche vardı. Günün kazananı henüz belli olmadı.

1 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Birazdan belli olacak dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Daha sonra 2 isim eleme potasına gidecek.

DÜN NELER OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye 31 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde oynanan kaptanlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Kaptanlık oyununu Celal kazandığı için mavi takımın kaptanı Celal oldu. Şefler Celal'den kırmızı takımın kaptanının belirlemesini istediler. Celal kırmızı kaptan kaptanı olarak Eray'ın adını söyledi. Mavi takımın kaptanı Celal ile kırmızı takımın kaptanı Eray sırayla bir isim söyledi ve takımlarını kurdular. Celal mavi takım için Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa ve Ebru'nun adını söyledi. Eray kırmızı takım için Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu ve Gülşah'ı söyledi. Böylece takımlar şu şekilde oluştu:

Mavi takım: Kaptan Celal, Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

Kırmızı takım: Kaptan Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah

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