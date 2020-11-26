MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu! 26 Kasım MasterChef ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme potasına gidecek ilk yarışmacı bu akşam belli oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 7’den 70’e herkesin ilgiyle izlediği yarışma programları arasında yer alıyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğinde yayınlanan yarışmanın son bölümünde mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları arasında haftanın ilk dokunulmazlığı oynandı. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’in 26 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceki gün oynanan düello oyunu kazanan Sefa kendisine sunulan 3 menüden birisini seçme şansını elde etti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları birer kişi olarak yarıştı ve takım düello oyunu oynandı. Soğan dolma Eray ve Özgül arasında, Zeytinyağlı portakallı çanak kereviz Barbaros ve Serhat arasında, İmam bayıldı: Emir ve Ebru arasında, Zeytinyağlı lahana sarma Sefa ve Uğur arasında paylaştırıldı. Şeflerin tadımı sonrası dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu ile şeflerin karşısına çıktı. Şeflerin bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istediği yemek Kış Bahçesi oldu. Eleme potasına gitmek isteyemeyen yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

26 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme oyunu henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrası potaya giden ilk isim netleşecek.