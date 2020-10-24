MasterChef 24 Ekim eleme adayları kimler oldu, bireysel dokunulmazlık kimin? MasterChef hangi takım dokunulmazlığı aldı?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Kore yemekleri üzerinden dokunulmazlık oyunu oynandı. Tv 8'in sevilen yapımları arasında yer alan MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Misafirler tarafından yapılan oylamada dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Ekim MasterChef eleme adaylar kimler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği yarışmada mavi takım yarışmayı önde görürken kırmızı takım Kore yemeği Munda'yı açık ara farkla kazanarak dokunulmazlığı kazandı. Mavi takımda haftanın eleme adaylığı için yarışıyor.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Serhat oldu. Serhat ve Eray dokunulmazlıkta en beğenilen tabaklardan oldu. Şefler Serhat'ın tabağını daha etkili buldu. Bireysel dokunulmazlıkta yarışmacıların kuruyemişlerden yemek yapmaları istendi. Serhat eleme potasına Uğur'u gönderdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef eleme adayları henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.