MasterChef Didem kimdir? MasterChef Didem Devay nereli ve kaç yaşında?

MasterChef 2020 kadrosunda yedeklerden dahil olan Didem Devay ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı yarışmada mücadele eden MasterChef Didem Devay sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı. MasterChef 2020 yarışmacısı Didem Devay ile ilgili merak edilenler haberimizde...



MASTERCHEF DİDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MasterChef 2020 yarışmacısı Didem Devay 7 Haziran 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Kosovalı olan Didem Devay inşaat mühendisliği yapıyor. 26 yaşında olan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış. İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır. Mutfak geçmişi olmayan Devay yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.