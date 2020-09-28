MasterChef Didem Devay kimdir, nereli? MasterChef yedek yarışmacı Didem Devay kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'ye bu hafta yeni yedek yarışmacı katılıyor. Didem Devay yarışmanın son yedek yarışmacısı olacak. MasterChef Didem final elemelerini geçememiş ve 16 kişilik ana kadroya girememişti. İddialı bir yarışmacı olan Didem Devay MasterChef'e ablasının ısrarıyla katıldığını belirtmişti.

MASTERCHEF DİDEM DEVAY KİMDİR?

Didem Devay, 26 yaşındadır. İnşaat mühendisi olan yarışmacı, 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmıştır. Didem Devay, MasterChef’e mutfak şefliği yapmak için geldiğini söylemişti. Yarışmaya gelmesine ise kardeşinin vesile olduğunu belirtmişti.