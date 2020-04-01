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MasterChef Danilo Zanna: Türkiye'nin büyük kalbini iyi biliyorum

MasterChef Danilo Zanna: Türkiye'nin büyük kalbini iyi biliyorum

MasterChef yarışmasıyla yıldızı parlayan şef Danilo Zanna, koronavirüs ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya Türkiye'den sağlık malzemeleri gönderilmesine sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya Türkiye'den sağlık malzemeleri gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine Mevlana'nın sözleri ile 'İspanyol ve İtalyan halkına sevgilerle' notu yazıldı. Bunun üzerine uzun zamandır Türkiye'de yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna teşekkür paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından yardım kolilerinin fotoğrafını paylaşan Zanna, "Burada uzun zamandır yaşadım ve Türkiye'nin büyük kalbini iyi biliyorum, gücünü ve tutkusunu iyi biliyorum. Ve bir kez daha bu büyük ülke herkese nasıl harika olduğunu gösterdi. Teşekkür ederim, kalbimden ve eminim tüm İtalyanların kalbinden." notunu düştü.


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