Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9382
  • 6,5871
  • 297.029
  • 123581
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef Cemre ve Alican aşk mı yaşıyor? Cemre'den şoke eden itiraf!

MasterChef Cemre ve Alican aşk mı yaşıyor? Cemre'den şoke eden itiraf!

MasterChef Cemre ve Alican aşk mı yaşıyor" Cemre'den şoke eden itiraf!

Masterchef Türkiye yarışmasında finale kalan Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy hakkında aşk dedikoduları ortaya atıldı. Cemre'den bu iddialara şaşırtan bir yanıt geldi.

Bir dönem kavga ettikleri konuşulan MasterChef'in iki başarılı yarışmacısı Cemre ve Alican arasında sular durulmuyor. Instagram hesabından soru cevap yapan Masterchef şampiyonu Cemre’den, Alican’la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. ‘Alican ile aranız nasıl ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?’ sorusuna Cemre’nin verdiği yanıt dikkat çekti.

Masterchef Cemre bu soruya ‘Görüşmüyorum’ yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.


MasterChef Cemre ve Alican aşk mı yaşıyor?
Fahriye inatçı çıktı! 6 teklifi reddetti
'Her ezan sesinde Amin diyen bir oğlum var'
Sinem Kobal'dan bebek açıklaması
Kuruluş Osman'ın setinde sürpriz gelişme!
<p>İlçeye bağlı Böget köyündeki yaylada bulunan bir tarlaya bırakılan 26 yavru ve iki anne köpek, Ak

Ölüme Terk Edilen 26´sı Yavru 28 Köpeğe Belediye Sahip Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsanlar akın akın 'Mavi Göl'ü görmeye gidiyor!

Görenleri hayrete düşüren 'Timsah Adası' havadan görüntülendi