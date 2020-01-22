MasterChef Cemre ve Alican aşk mı yaşıyor? Cemre'den şoke eden itiraf!

Bir dönem kavga ettikleri konuşulan MasterChef'in iki başarılı yarışmacısı Cemre ve Alican arasında sular durulmuyor. Instagram hesabından soru cevap yapan Masterchef şampiyonu Cemre’den, Alican’la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. ‘Alican ile aranız nasıl ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?’ sorusuna Cemre’nin verdiği yanıt dikkat çekti.

Masterchef Cemre bu soruya ‘Görüşmüyorum’ yanıtını vererek bir kez daha aralarının kötü olduğunu açıklamış oldu.