MasterChef Cemre elendi mi, diskalifiye mi oldu? MasterChef Cemre Uyanık kimdir?

“MasterChef Cemre elendi mi?” sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef Cemre Uyanık kimdir? TV 8’de yayınlanan MasterChef’in yarışmacıları arasında yer alan Uyanık sevilen isimlerden biri. Başarılı yarışmacının Instagram hesabından yarışmada yer alan fotoğraflarını silmesi ve resmi ınstagram hesabını takipten çıkarması akıllarda soru işareti oluşturdu. Cemre Uyanık ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

MASTERCHEF CEMRE ELENDİ Mİ?

Cemre, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını sildi ve Amerika'dan video paylaştı. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı.

Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye de Instagram hesabından Cemre'yi takipten çıkardı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başladı.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.