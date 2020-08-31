MasterChef Celal nereli? MasterChef yarışmacısı Celal Sarıgül kimdir ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışması vesilesiyle tanınan Celal Sarıgül izleyicilerin beğenisini kazandı. Yarışmaya Kıbrıs’tan katılan Celal Sarıgül ilerleyen haftalarda artan performansıyla ön plana çıkmayı başardı. Birbirinden iddialı isimler ile mücadele eden Sarıgül Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 2020 yarışmacısı Celal Sarıgül ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...



MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR, NERELİ?

MasterChef 2020 yarışmacısı Celal Sarıgül 1994 yılında doğmuştur. Yarışmaya Kıbrıs’tan katılan Celal Sarıgül aslen Antalyalıdır. Sporla da ilgili olan Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. 26 yaşındaki yarışmacı en büyük hallerinden birinin MasterChef Türkiye’ye katılmak ve burada başarılı olmak olduğunu söyledi.

Sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren Celal Sarıgül’ün Instagram hesabından 91 bin takipçisi bulunuyor.