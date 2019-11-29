MasterChef canlı izleme linki: MasterChef Türkiye eleme heyecanı! Bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye’de bu hafta kim elendi? MasterChef yarışma programında herkesin merakla beklediği eleme oyunu 29 Kasım Cuma günü oynanıyor. Yarışmacılardan Güzide, Batuhan, Kıvanç ve Rıfat eleme potasında mücadele ediyor. İddialı yarışmacıların olduğu eleme oyununda heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Somer Şef’in eleme oyunu için belirlediği menüde Uskumru Dolması var. MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’in 29 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecan yaşanıyor. Yarışmacılardan Batuhan, Güzide, Rıfat ve Kıvanç eleme potasında mücadele ediyor. Menüde Somer Şef’in belirlediği Uskumru Dolması var. Günün sonunda en kötü tabağı yapan isim MasterChef’e veda edecek. Yarışma şu anda oynanıyor ve elenen isim henüz belli olmadı.