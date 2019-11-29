MasterChef canlı izleme linki: MasterChef Türkiye eleme heyecanı! Bu hafta kim elendi?
Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmayı takip edenler ‘MasterChef’te bu hafta kim elendi?’ sorusunu aratmaya başladı. Yarışmanın 29 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynanıyor. Eleme potasında bu hafta Rırfat, Güzide, Batuhan ve Kıvanç vardı. Somer Şef yarışmacılardan Uskumru Dolması yapmalarını istedi. Heyecan dolu bölümde kimin veda edeceği ise merak konusu oldu. Peki, 29 Kasım MasterChef’e veda eden isim belli oldu mu?
MasterChef Türkiye’de bu hafta kim elendi? MasterChef yarışma programında herkesin merakla beklediği eleme oyunu 29 Kasım Cuma günü oynanıyor. Yarışmacılardan Güzide, Batuhan, Kıvanç ve Rıfat eleme potasında mücadele ediyor. İddialı yarışmacıların olduğu eleme oyununda heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Somer Şef’in eleme oyunu için belirlediği menüde Uskumru Dolması var. MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
MASTERCHEF CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef’in 29 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecan yaşanıyor. Yarışmacılardan Batuhan, Güzide, Rıfat ve Kıvanç eleme potasında mücadele ediyor. Menüde Somer Şef’in belirlediği Uskumru Dolması var. Günün sonunda en kötü tabağı yapan isim MasterChef’e veda edecek. Yarışma şu anda oynanıyor ve elenen isim henüz belli olmadı.