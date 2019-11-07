MasterChef'te bu hafta kim elendi, veda etti? MasterChef haftanın son eleme adayları belli oldu!

MasterChef’te bu hafta kim elendi? sorusu yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’in 6 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bir önceki bölümde Suna ve Mustafa eleme potasına girmişti. Bugün yayınlanan bölümde ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Haberimiz içerisinden MasterChef son bölümünde yaşananlara ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASTERCHEF 6 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 6 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 43. bölümünde mavi takım ile kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Menüde Çin mutfağı vardı. Dokunulmazlığı mavi takım kazandı.

6 KASIM MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te elenen isim henüz açıklanmadı. Eleme 7 Kasım Perşembe günü yapılacak. Eleme adayları Suna, Mustafa, Eda ve Güzide oldu.

5 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için eleme adayları mavi takımdan gerçekleşti. Kıvanç bireysel dokunulmazlık oyununu kaznadığı için ilk eleme adayı olarak Mustafa'yı seçti. Daha sonra yarışmacılar arasında oylama yapıldı ve ikinci eleme adayı belirlendi. Oylamada Yasin ve Suna aynı sayıda oy aldığı için ikinci eleme adayını takımın kaptanı belirledi. Cemre Sunayı seçti ve Suna haftanın ikinci eleme adayı oldu.