MasterChef canlı izleme linki! 13 Aralık MasterChef kim elendi? Kim gitti?

MasterChef kim elendi sorusu? hangi yarışmacının elendiğini öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef sunumu ve jüriliğiyle gerçekleşen MasterChef yarışma programı yine heyecan dolu bir bölümle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde ilk olarak haftanın son eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha sonra ise elem oyunu oynanacak. İşte MasterChef 13 Aralık’ta yaşananlar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmanın 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde haftanın son eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Çekimleri Konya’da gerçekleştirilen bölümde Konya’nın manevi havası ekranlara yansıdı. Menüde Tutmaç Çorbası, Şiş Kebabı, Marul Salatası, Hassaten Lokma, Badem Tatlısı ve Gül Şerbeti vardı. Yarışma şu anda hala devam ediyor. Dokunulmazlığı kazanan belli olduktan sonra haberimize eklenecektir.

13 ARALIK MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te eleme oyunu henüz oynanmadı. Potada Batuhan ve Rıfat yer alırken haftanın 3. eleme adayı belli olduktan sonra eleme oyunu oynanacak.