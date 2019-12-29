MasterChef canlı izle! MasterChef 2019'un şampiyonu kim oldu? Kim kazandı?

MasterChef Türkiye’nin final bölümü binlerce kişi tarafından takip ediliyor. MasterChef 2019 birincisi kim oldu? sorusunu aratan izleyiciler kimin şampiyon olduğunu merak ediyor. 29 Aralık Pazar günü Tv8 ekranlarından canlı olarak yayınlanan final bölümünde sona kalan 2 yarışmacı Alican ve Cemre mücadele ediyor. Zorlu rakiplerini eleyip finale kalmaya hak kazanan yarışmacılar büyük ödülü kazanmak istiyor. MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef birincisi belli oldu mu? sorularının cevabı haberimizde…

MASTERCHEF 2019 KAZANANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’nin 29 Aralık Pazar günü final oyunu oynanıyor. Yarışmacılardan Alican ve Cemre birbirleri ile mücadele ediyor, şimdiye kadarki en iyi performanslarını sergilemek istiyorlar. Tv8 ekranlarından canlı olarak yayınlanan yarışma binlerce kişi tarafından heyecanla izleniyor. Yarışmanın final haftasına Cemre, Alican, Güzide ve Ekin kalmıştı. İlk eleme oyununda Ekin, ikinci eleme oyununda ise Güzide yarışmaya veda etti.

MasterChef 2019’un birincisi, oynanan 3 oyun sonunda en fazla puanı alan kişi olacak. Yarışma Tv8 ekranlarında devam ediyor.

MASTERCHEF’İ GEÇEN SENE KİM KAZANMIŞTI?

MasterChef 2018’de finale kalan iki isim Kerem ve Uğur olmuştu. Yarışmacıların finalde gösterdikleri performans sonucu Uğur Kardeş 2018 yılının şampiyonu olmuş ve 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi olmuştu.

MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.