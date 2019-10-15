MasterChef canlı izle! 15 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef dokunulmazlık oyunu mücadelesi veriliyor! Tv8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 7’den 70’ herkes tarafından beğenilerek izleniyor. Somer, Mehmet ve Danilo Şef’in jüriliğini üstlendiği yarışmada çekişmeli anlar yaşanıyor. 15 Ekim Salı akşamı yayınlanan MasterChef 30. bölümünde yarışmacılar Üsküdar’da bulunan Tebessüm Kahvesi’ne konuk oldular. Dün akşam yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynanmış ve haftanın takımları belli olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan isim belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 14 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesinde yarıştılar. Adaylara verilen malzemelerden 5 tanesini kullanarak istedikleri yemeği yapma hakkı tanıdılar. Kaptanlık adayları olarak F.Batuhan, Ekin ve Suna son 3’e kaldı. Suna en lezzetli yemeği yaparak birinci oldu ve kaptan olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Kaptanlık oyununu Suna kazandığı için Mavi takımın kaptanı Suna oldu ve kırmızı takımın kaptanı olarak Ekin’i seçti. Daha sonra iki kaptan yarışmacılar arasında seçme yaparak kendi takımlarını kurdu.

Mavi Takım kaptanı Suna: Güzide, Eda, Batuhan, Yasin, Yekaterina, Mustafa

Kırmızı Takım kaptanı Ekin: Cemre, Açelya, Kıvanç, Rıfat, F.Batuhan, Alican