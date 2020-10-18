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18 Ekim 2020 Pazar 15:42 | Son Güncelleme:

MasterChef bu hafta kim elendi? 18 Ekim MasterChef veda eden isim kim oldu?

MasterChef bu hafta kim elendi" 18 Ekim MasterChef veda eden isim kim oldu"

MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor. 18 Ekim MasterChef veda eden isim şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. Hafta boyunca eleme adayları belirlendi. Eleme potasında olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından bir kişi MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı olacak.

18 Ekim MasterChef veda eden isim yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Hafta boyunca yapılan yarışmalarda başarılı olamayıp eleme potasına giden 6 kişi, bu hafta elenen isim olmamak için bir kez daha mücadele ediyor. MasterChef elenen yarışmacı Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından seçilecek.

18 EKİM MASTERCHEF BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'e bu hafta veda eden isim henüz belli olmadı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şeflerin daha az beğendiği bir kişi yarışmadan elenecek.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te kırmızı ve mavi takım haftanın son dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü Balıkesir’de çekildi. Şeflerin yarışmacılardan yapmasını istediği menüde: Cunda Ezmesi, Ahtapot Salatası, Saçaklı Mantı, Tirit, Höşmerim vardı. Üst düzey performans gösterin yarışmacıların hazırladıkları yemeklerin tadımını konuklar yaptı ve oyladı. Oylama sonucu dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyunun menüsünde dere otu vardı. Yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak dere otunu ana malzeme kullanacakları bir yemek yapmaya çalıştılar. Finale kalan üç isim Furkan, Ebru ve Tanya oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ebru oldu.

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