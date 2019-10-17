MasterChef bu hafta kim elendi? 16 Ekim MasterChef yarışmasına kim veda etti?

MasterChef bu hafta kim elendi? sorusu yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından aratılıyor. MasterChef Türkiye yarışma programı izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmanın 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde eleme adayları son kez yarıştı. Ekin, Güzide, Yekaterina ve Cemre hünkar beğendi tarifini yaparak şeflere beğendirmeye çalıştı. Günün sonunda ise yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, 16 Ekim MasterChef’de kim elendi?

MASTERCHEF BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’in 16 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde Güzide, Cemre, Yekaterina ve Ekin elenmemek için performanslarını sergilediler. Yarışmacılar Hünkar Beğendi yemeğini yaptı ve şeflerin değerlendirmesine sundu. Ekin ve Güzide’nin yemekleri beğenildi ve finale Yekaterina ve Cemre kaldı. Yekaterina elenen isim oldu ve MasterChef Türkiye'ye veda etti.

YEKATERİNA KİMDİR?

Yekaterina 12.12.1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'da doğdu. Babası Türkmenistan yüzme şampiyonu, milli yüzücü ve yüzme antrenörü, annesi muhasebeci.

İlk ve orta öğrenimimi Aşkabat’ da tamamladı. Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğu yıl olan 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşiyle tanıştı ve 29.04.2010 tarihinde İstanbul-Türkiye’de evlendiler...

Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyor.

Timur ve Alparslan isimlerinde biri 6 diğeri 2 yaşında olmak üzere iki çocuğu var.

Yekaterina yemeğe olan düşkünlüğü ile ilgili kendini şöyle tanımlıyor:

Yemeğe ve aşçılığa ilgim evlendikten sonra başladı. Evlenene kadar yemek yapmışlığım dahi yoktu. Bu konuda herhangi bir profesyonel eğitimim olmamakla birlikte, yemek yapmayı çok sevdiğim için kendi kendimi geliştirdim. Aşçılık ve yemek tarifleri konusunda araştırma yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum.