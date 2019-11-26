'Masterchef bizim için bitti' diyen Demet Akalın'dan Suna'ya destek ziyareti!

Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan’ın yer aldığı potadan Suna'nın elenmesine sinirlenen Demet Akalın sosyal medya hesabından sitem etmiş, "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç sağol MasterChef bizim için bitti!" demişti.

DESTEK ZİYARETİ

Suna'nın elenmesine oldukça üzülen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bugün dostunun mekanına ziyarete gitti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Akalın'ın hikayelerini görenler, "Demet Akalın Suna'ya desteğe gitmiş" yorumlarında bulundu.