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  3. Berker Başmanav final turunu geçemedi
31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:23 | Son Güncelleme:

Berker Başmanav final turunu geçemedi

Berker Başmanav final turunu geçemedi

MasterChef Berker Başmanav, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

MasterChef Berker, programın başarılı isimleri arasında yer alıyor. 

MASTERCHEF BERKER KİMDİR?

MasterChef Berker Başmanav, 24 yaşında. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker Başmanav, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı. 3'lü elemeleri de geçmeyi başaran Berker, final turunda da tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

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