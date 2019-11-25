MasterChef Batuhan'ın yıllar önceki hali görenlere 'Yok artık' dedirtiyor!

Batuhan Bayır, MasterChef'in iddialı isimlerinden biri. Batuhan, İzmir'de 6 ay çalıştığı Diplome De Cuisine eğitimi sonrası özel bir yerde çalışarak kendi restoranını açtı.

En büyük aşkı yemek yapmak olan Batuhan, 2015 yılında İstanbul'a Diplome de Cuisine eğitimini aldı ve daha sonra Fransız Sarayı'nda çalıştı.

3 yıldır çalıştırdığı restoran sonrasında ise MasterChef programına dahil oldu.

Batuhan, İzmir'de denizle haşır neşir olduğu için deniz ürünlerini sürekli tercih ediyor. Ayrıca taze ve yerel ürünler kullanmayı çok seviyor.

Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda deneyim kazandığını söyleyen Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını sık sık belirtiyor.

Instagram'da 102 bin takipçisi olan Batuhan Bayır, MasterChef Türkiye ile birlikte hatrı sayılır bir şöhretin de sahibi oldu.

22 yaşındaki Batuhan Bayır'ın yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri bir hayli şaşırttı.

Türkiye birçok şefle çalışan ve bu alanda deneyim kazandığını söyleyen Batuhan Bayır, Masterchef'e kendini kanıtlamaya geldiğini söylemişti.

İşte Batuhan Bayır'ın yıllar içinde yaşadığı değişim