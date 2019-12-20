Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9208
  • 6,5741
  • 281.733
  • 111071
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef Batu kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında?

MasterChef Batu kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında?

MasterChef Batu kimdir" MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında"

“MasterChef Batu kimdir, kaç yaşında?” soruları araştırılıyor. Batuhan Bayır nereli? Sevilen yarışma programında final için geri sayım başladı.Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef’te son beşe kalan isimler arasında Batuhan’da yer alıyor. Haberimiz içerisinden sevilen yarışmacı ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

“MasterChef Batu kimdir, nereli?” soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Bayır son beşe kalan isimler arasında. Bu akşam gerçekleşecek elemenin ardından finale adını yazdırıp yazdıramayacağı ise merak konusu. 22 yaşında olan Batuhan Bayır ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

22 yaşında olan Batuhan Bayır son beşe kalan yarışmacılar arasında yaşı en küçük olan isim. Başarılı yarışmacı İstanbul’dan yarışmaya katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği aşçılık. Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazanmış.


Mucize Doktor'da senaryo hatası! Sosyal medya ayağa kalktı
Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!
RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha
Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te!
<p>Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liran

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Sendikaların Talebi Belli Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Amanoslar'da PKK'lı hainlerin 'apartman' sığınağı bulundu!

Doğanın korkutan yüzü