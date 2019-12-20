MasterChef Batu kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında?

“MasterChef Batu kimdir, nereli?” soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Bayır son beşe kalan isimler arasında. Bu akşam gerçekleşecek elemenin ardından finale adını yazdırıp yazdıramayacağı ise merak konusu. 22 yaşında olan Batuhan Bayır ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

22 yaşında olan Batuhan Bayır son beşe kalan yarışmacılar arasında yaşı en küçük olan isim. Başarılı yarışmacı İstanbul’dan yarışmaya katılıyor. Batuhan Bayır'ın mesleği aşçılık. Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazanmış.