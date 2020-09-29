MasterChef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında ve nereli? MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu hayatı...

MasterChef Türkiye heyecan dolu bölümleriyle ve tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadro yarışmacılarında Barbaros Yoloğlu ise yarışmanın 28 Eylülv tarihli bölümünde haftanın kırmızı takım kaptanlığına seçildi. Yarışma boyunca rekabetçi ve hırslı tavırlarıyla dikkat çeken Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz haftalarda kilolu halinin olduğu fotoğraflarla da epey şaşırtmıştı.

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan Barbaros Yoloğlu liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiş, güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar vermiştir. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

MASTERCHEF BARBAROS ESKİ HALİ İLE ŞAŞIRTTI

Barbaros Yoloğlu’nun eskiden kilolu olduğu ve şaşırtıcı derecede kilo verdiği öğrenildi. İşte Barbaros’un kilolu halinden bazı fotoğraflar: