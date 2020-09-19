MasterChef Barbaros nereli? MasterChef Türkiye Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında?

Barbaros Yoloğlu MasterChef Türkiye 2020 kadrosunun en iddialı isimleri arasında yer alıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada birbirinden iddialı isimlerle beraber mücadele eden Yoloğlu sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Yaptığı esprilerle ve yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen MasterChef Barbaros bazıları tarafından favori olarak gösteriliyor. İşte MasterChef 2020 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu hakkında merak edilenler...



MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR, NERELİ?

MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan Barbaros Yoloğlu liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiş, güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar vermiştir. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

MASTERCHEF BARBAROS ESKİ HALİ İLE ŞAŞIRTTI

Barbaros Yoloğlu’nun eskiden kilolu olduğu ve şaşırtıcı derecede kilo verdiği öğrenildi. İşte Barbaros’un kilolu halinden bazı fotoğraflar: