MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit nerelidir?

MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan 6 yarışmacı eleme potasında. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı bu akşam eleme adayları arasında yer alan MasterChef Ayyüce hakkında araştırmalar hız kazandı. MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Aslen Sakaryalı olan 24 yaşındaki Ayyüce Kamit, yaklaşık 4 yıldır aşçılık yapıyor.

Yemek yapmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini belirten yarışmacı kendini geliştirmek ve daha iyi tecrübeler kazandıracağı düşüncesiyle MasterChef’e katılma kararı aldığını söyledi.

Yapılan 40 dakikalık yarışmada ortaya koyduğu Fransız soğan çorbasıyemeği ile Danilo, Mehmet ve Somer şeften evetoyu alarak son 16 kişi arasında yer almaya hak kazanmıştı.