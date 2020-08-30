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  3. MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit nerelidir?
30 Ağustos 2020 Pazar 17:22 | Son Güncelleme:

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit nerelidir?

MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında" MasterChef Ayyüce Kamit nerelidir"

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Final turunda yarışan başarılı yarışmacı MasterChef 2020 kadrosunda yerini alıyor. Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslen Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce nerelidir? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor.

MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan 6 yarışmacı eleme potasında. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı bu akşam eleme adayları arasında yer alan MasterChef Ayyüce hakkında araştırmalar hız kazandı. MasterChef Ayyüce kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Sakaryalı olan 24 yaşındaki Ayyüce Kamit, yaklaşık 4 yıldır aşçılık yapıyor.

Yemek yapmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini belirten yarışmacı kendini geliştirmek ve daha iyi tecrübeler kazandıracağı düşüncesiyle MasterChef’e katılma kararı aldığını söyledi.

Yapılan 40 dakikalık yarışmada ortaya koyduğu Fransız soğan çorbasıyemeği ile Danilo, Mehmet ve Somer şeften evetoyu alarak son 16 kişi arasında yer almaya hak kazanmıştı. 

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